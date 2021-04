Un occhio di riguardo alla qualità: Confcommercio lancia il marchio di qualità per gli ottici

Valorizzare e riconoscere il lavoro e la professionalità dei negozi di ottica di vicinato di Pisa e provincia. Questo l’obiettivo dell’iniziativa 'La tua Ottica di fiducia ha 10/10', il nuovo progetto promosso dal gruppo ConfOttici di Confcommercio Provincia di Pisa che permetterà a ottici e optometristi di dotarsi di un marchio di qualità certificato.

"Un'iniziativa nata per valorizzare i negozi di ottica di vicinato, che hanno alla base proprio il rapporto con il cliente e offrono un servizio di qualità che li contraddistingue dalla grande distribuzione" spiega il presidente di ConfOttici Confcommercio Provincia di Pisa Mattia Bellagamba. "Le ottiche dotate del marchio 10/10 saranno facilmente riconoscibili grazie a una vetrofania dedicata affissa all’ingresso del negozio, che sarà a disposizione delle attività che aderiscono a un protocollo integrato composto da 10 punti imprescindibili, tra i quali: la presenza in negozio di un ottico od optometrista specializzato, la presenza di una sala misurazione, assistenza tecnica di laboratorio sia in fase di vendita che post vendita per garantire un'assistenza completa al cliente, applicazione e assistenza per lenti a contatto, vendita di prodotti in conformità con la certificazione della Comunità Europea (CE), presenza della strumentazione minima, rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di sanificazione e igiene dell'attività, aggiornamenti professionali e corsi di formazione".

“Un'iniziativa che premia il lavoro di professionisti qualificati che svolgono un servizio socio-sanitario molto importante" afferma la presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Federica Grassini. "In un mercato liberalizzato ma purtroppo poco controllato e tutelato è importante lanciare un messaggio di salvaguardia della salute, e la tutela degli occhi passa dalla professionalità di imprenditori qualificati, che hanno investito nella loro formazione e in quella del loro personale. Questa iniziativa vuole offrire proprio un marchio di qualità che identifichi i professionisti del settore". "Anche nel periodo di lockdown e in zona rossa le ottiche hanno lavorato nel rispetto delle regole e dei protocolli di sicurezza, svolgendo un servizio essenziale e offrendo consulenza e assistenza ai propri clienti con la consueta cura e attenzione" dice il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Auspichiamo di poter allargare questa iniziativa anche ad altre categorie, per valorizzare i negozi di vicinato e il lavoro che ogni giorno piccoli commercianti e imprenditori del nostro territorio svolgono con qualità e professionalità".

I 10 punti del protocollo di qualità dell'iniziativa 'La tua Ottica di fiducia ha 10/10':

- Presenza di personale specializzato ottico/optometrista

- Presenza sala misurazione (sala visite)

- Assistenza tecnica di laboratorio

- Assistenza post-vendita al cliente (garanzia, adattamento visivo)

- Applicazione e assistenza lenti a contatto

- Vendita di prodotti di conformità – certificazione Comunità Europea (CE)

- Presenza della strumentazione minima: lampada a fessura, frontifocometro, oftalmometro, autorefrattometro

- Adempimenti in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro

- Sanificazione e igiene attività

- Aggiornamenti professionali e corsi di formazione