Da Calcinaia a Fornacette: 500 persone in marcia per chiedere la pace

Domenica 28 gennaio, sulle strade di Calcinaia e Fornacette si sono riversate circa 500 persone accomunate da un unico scopo: la costruzione di un mondo migliore attraverso la Marcia della Pace, quest’anno intitolata 'Progresso della scienza e della tecnologia come via verso la pace'. L'ispirazione per questa Marcia è giunta dalle parole di Papa Francesco, il quale, in occasione della 57ª Giornata della Pace, dedicata a 'Intelligenza artificiale e pace' ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide contemporanee con responsabilità, utilizzando il progresso tecnologico e digitale come mezzo per promuovere la pace.

Dalla Chiesa San Giovanni Battista di Calcinaia il corteo, a cui hanno preso parte anche Don Roberto e Don Francesco, ha raggiunto la Chiesa Regina Pacis di Fornacette. Qui, si è tenuto un momento di riflessione, arricchito dagli interventi del Sindaco, Cristiano Alderigi e di Monsignor Roberto Filippini. Un aspetto significativo dell'evento è stata la riflessione sul ruolo dell'intelligenza artificiale e della tecnologia come uno strumento potente che, se utilizzato in modo responsabile ed etico, può contribuire a risolvere sfide globali, favorire la comprensione reciproca e costruire ponti tra le diverse comunità: "E' indispensabile aumentare la consapevolezza sullo sviluppo delle nuove tecnologie, volgere il loro utilizzo in modo etico e orientarne la concezione affinché siano al servizio dell'umanità. E' necessario uno sguardo critico, motivo per cui questa riflessione deve estendersi al campo dell'educazione e del diritto, garantendo la tutela della dignità delle persone, del loro lavoro, del loro rispetto", ha dichiarato a tal proposito il sindaco Alderigi nel suo intervento.

L'iniziativa ha visto la partecipazione attiva di tutta la comunità, coinvolgendo anche le associazioni del territorio, che si sono unite al corteo, dimostrando un forte senso di coesione e impegno collettivo. Ragazze e ragazzi delle parrocchie di Calcinaia e Fornacette, le quali hanno coorganizzato la Marcia insieme all'Amministrazione comunale, hanno esposto striscioni dedicati al tema della pace e allietato il percorso con canti, testimoniando l'importanza di trasmettere messaggi di unità e solidarietà. La Marcia della Pace è stata un'esperienza che ha unito le persone attraverso un obiettivo comune, trasformando il concetto di pace in un impegno tangibile.