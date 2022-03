Percorsi di Pace: Vecchiano in marcia per dire "No alla guerra"

Domenica 6 marzo una marcia di Comunità per dire "No alla guerra" in Ucraina, e più in generale a ogni sorta di conflitto: è l'iniziativa organizzata dal Comune di Vecchiano in collaborazione con le Consulte Comunali del Volontariato e dello Sport, l'istituto Comprensivo Daniela Settesoldi e le Parrocchie del Territorio. "L'evento avrà inizio alle ore 15 con ritrovo in piazza Garibaldi" spiega il sindaco Massimiliano Angori. "Il percorso poi si snoderà su via Barsuglia; via delle Cave; via Roma; via dei Magagna; via Manin, via De Amicis, via del Giardino; per concludersi in piazza Pasolini dove ci sarà un momento di riflessione corale sulla situazione in Ucraina. Con questa marcia pacifica, realizzata in collaborazione con tutte le componenti sociali, vogliamo ribadire il nostro no alla guerra e la piena solidarietà al popolo ucraino e anche a tutte le vittime innocenti di questo conflitto" aggiunge il primo cittadino.

"In queste ore la preoccupazione per la situazione internazionale è forte, ma è necessario rimanere lucidi e confidare che gli organismi internazionali riescano, attraverso la diplomazia, a ripristinare la pace per il popolo ucraino e per la completa serenità degli scenari internazionali. La guerra non è mai giustificabile, e tantomeno lo è in questo caso con una aggressione violenta che ha già provocato migliaia di vittime tra i civili, tra cui numerosi bambini al di sotto dei dieci anni. Fermare questo scempio è un'urgenza per la tutela dei diritti umani. Uniamoci dunque in questa marcia di pace". Appuntamento domenica 6 marzo alle 15 in piazza Garibaldi. E' necessario indossare una mascherina antiCovid19. Tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Vecchiano e sul sito www.comune.vecchiano.pi.it