Una 'Marcia per la Pace' da San Giuliano Terme fino al centro di Pisa per chiedere lo stop alle guerre

Un corteo "per chiedere di fermare le guerre in corso e soprattutto per farci ascoltare da chi ci governa": sono questi i due obiettivi principali per cui è stata indetta la 'Marcia per la Pace' che attraverserà i comuni di San Giuliano Terme e di Pisa nel pomeriggio di sabato 11 maggio. La manifestazione è stata presentata in conferenza stampa mercoledì 8 maggio presso il Circolo Arci Alhambra di Pisa da alcune delle sigle organizzatrici.

"In un momento particolarmente oscuro per il nostro mondo, dove infuriano guerre su più fronti e due in particolare, quella in Ucraina e quella a Gaza, occorre far sentire la nostra contrarietà a questi massacri inaccettabili - dichiara Bruno Possenti, presidente della sezione pisana dell'Anpi - tramite una grande inizativa di pace a cui prenderanno parte molte organizzazioni del tessuto sociale pisano per chiedere alle istituzioni di mobilitarsi al fine di fermare situazioni di morte e distruzione di cui leggiamo e sentiamo ormai quotidianamente".

"Con questa marcia vogliamo far accendere i riflettori sui tanti scenari di guerra e di conflitto e riportare il tema della pace al centro dell'agenda politica, grazie alla partecipazione di tante organizzazioni e associazioni sia del mondo cattolico che laico perché la pace è un tema trasversale, che appartiene a tutti, e tante sono le persone sensibili al pacifismo e al movimento pacifista - prosegue Mario Dimonte, vicepresidente Arci Pisa - affronteremo i temi del conflitto russo-ucraino e della Palestina senza dimenticare gli oltre trenta scenari di conflitto attualmente in corso in tutto il mondo, dove muoiono bambini, donne e persone che nulla hanno a che vedere con le scelte dei loro governi e affermeremo che la pace non è mai una resa, quanto invece l'unica vittoria per cui è necessario portare avanti un dibattito pubblico. Chiederemo che il governo e le istituzioni politiche e pubbliche si impegnino per promuovere la pace".

Nell'appello diffuso dagli organizzatori sono elencate le richieste nei confronti dell'esecutivo. "Scendiamo in piazza per chiedere al governo italiano di difendere il diritto e la libertà di manifestare, di impegnarsi per un immediato cessate il fuoco in tutti i contesti di guerra, di impedire il genocidio come previsto dalla Corte Internazionale di Giustizia, di garantire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza, di promuovere ogni azione per la liberazione di tutti gli ostaggi e dei prigionieri, di sostenere la fine dell’occupazione dei territori palestinesi e riconoscere lo Stato della Palestina affermando la piena autodeterminazione del popolo palestinese e stessi diritti per due popoli, di intraprendere negoziati e avviare conferenze internazionali per la Pace e la Giustizia di impegnarsi per il disarmo e lo stop alla vendita e all’invio di armi e di rendere le nostre scuole, università e città luoghi di pace e non di guerra".

Le strade interessate dalla 'Marcia per la Pace' nei Comuni di San Giuliano Terme e Pisa

Il percorso della 'Marcia per la Pace' partirà alle ore 15 di sabato 11 maggio da Largo P.B. Shelley a San Giuliano Terme, attraverserà via XX Settembre, Strada Statale 12, Strada Statale Abetone, via Martin Luther King per poi farsi strada tra le vie di Gello (Via Giacomo Matteotti, via Signano Gello, via Ruffini Gello, via Ulisse Dini Gello). Il corteo entrerà a Pisa da via di Gello e via Lucchese per poi giungere nel centro cittadino da via San Zeno e Via Buonarroti. Passaggio sotto Questura e Prefettura tramite via Di Simone e via Bibbiana, poi attraverso Lungarno Mediceo, Ponte della Fortezza, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, Lungarno Sonnino la marcia giungerà all'arrivo in piazza San Paolo a Ripa d'Arno con una manifestazione musicale a cura di CONTROCanto, prevista intorno alle 19.30.

Le sigle organizzatrici della 'Marcia per la Pace' sono: ARCI Comitato di Pisa, ANPI Comitato Provinciale di Pisa, Economia Disarmata, Cgil Pisa, Acli Provinciali di Pisa e Lucca, Circolo Legambiente Pisa, Un Ponte Per - Comitato Toscano, Casa della Donna Pisa, Presidio Libera Pisa 'Giancarlo Siani', Movimento dei Focolari Italia ControCanto Pisano.

Sigle aderenti, oltre a quelle organizzatrici: ANPI Vecchiano - Associazione Nazionale, Partigiani d'Italia, Bilanci di Giustizia, Gruppo Scout Agesci, Arci Servizio Civile Pisa, CNGEI Scout Pisa, Amref Pisa, Sinistra Italiana Pisa, La Città delle Persone - Pisa, Pisa Possibile - Comitato 'Gli Spettinati', Chicco di Senape - Bottega del Mondo, GIT Banca Etica di Pisa-Livorno, Des Altro Tirreno, Gruppo Emergency Pisa, Forum per la Pace di Lucca - Ripudiamo la Guerra, Giovani Democratici Pisa.