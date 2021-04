Barbaricina, i marciapiedi appena sistemati devono essere già spaccati

La denuncia arriva dai residenti di via Due Arni e via Andrea Pisano

Cavi della fibra ottica tranciati, illuminazione pubblica priva della messa a terra con conseguente pericolo per l'incolumità di residenti e passanti, e cavi telefonici interrotti. Sembra un bollettino di guerra, ma nella realtà è la situazione nella quale devono vivere i residenti di Barbaricina, per la precisione gli abitanti che gravitano attorno a via Andrea Pisano e via Due Arni.

I lavori di riqualificazione dei marciapiedi erano terminati circa due mesi fa, ma già si manifesta la necessità di rimettere mano agli interventi per risolvere le criticità. I residenti denunciano: "La ditta che ha eseguito i lavori ha operato molto male, e senza controllo alcuno. Basti pensare alle messe a terra mancanti dei lampioni. C'è il pericolo concreto di folgorazione in caso di guasto".