Cambio al vertice di Coldiretti Pisa: Marco Pacini nuovo presidente

Avvicendamento alla guida di Coldiretti Pisa. Marco Pacini, imprenditore agricolo 39enne, è il nuovo presidente provinciale degli agricoltori. Pacini è titolare dell’Ortofruttifero, azienda leader nel settore della produzione di piantine da orto per hobbisti con 50 milioni di esemplari coltivati all’anno nelle serre hi-tech di San Giuliano Terme. Diplomato all’istituto agrario, si è recentemente iscritto all’Università di Pisa in Agraria per continuare a completare un percorso di nuove competenze, conoscenze e curiosità che reputa fondamentale per la sua crescita personale e della sua attività. A fargli posto è Fabrizio Filippi che ha lasciato il testimone dopo quattro mandati per consentire alla nuova classe dirigente e al rinnovato consiglio provinciale di mettere chilometri nelle gambe e di gettare solide basi per assicurare alla principale organizzazione del territorio altri venti anni di impegno, stabilità e risultati. Un cambio di guardia salutato non senza emozione dall’assemblea provinciale che con Filippi ha condiviso un lungo viaggio sindacale. Vicepresidenti sono stati nominati l’imprenditore vitivinicolo di Ponsacco, Alessandro Piceni Belli e l’allevatore di Santa Luce Marco Napoli.

“Non possono nascondere che sono emozionato. E’ una eredità importante quella che raccolgo. Fabrizio è un punto di riferimento per tutti noi e continuerà ad esserlo. Prometto massimo impegno e dedizione per tenere alta la bandiera della nostra Coldiretti in tutti i contesti che ci vedranno protagonisti - spiega il neo presidente, Marco Pacini durante l'assemblea provinciale - è un incarico prestigioso che permetterà al nuovo consiglio di portare avanti in continuità le politiche sindacali di Coldiretti e le tante battaglie che abbiamo di fronte, dai cambiamenti climatici al cibo sintetico, dalla gestione della selvatica alla tutela del nostro agroalimentare in Europa e nel mondo”.

Eletto anche il nuovo consiglio provinciale in cui entrano a far parte Alessandro Agostini, Tiziano Busti, Diego Campus, Giacomo Chiarappa, Fabrizio Filippi, Alessandro Gronchi, Francesco Lai, Robertina Speltra, Nicola Zeggio, Edoardo Stefanini (Giovani Impresa), Sabina Vitarelli (Donne Impresa) e Fulvio Salvadori (Fedepersionati).

“A nome di tutta Coldiretti vogliamo ringraziare Fabrizio Filippi per il grande lavoro, impegno e dedizione di questi anni - sottolineano da Coldiretti Pisa - e diamo il benvenuto nella nostra grande famiglia a Marco Pacini”.