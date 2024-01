A Marco Paolini la laurea honoris causa in Filosofia e Forme del Sapere dall'Università di Pisa

L'Università di Pisa ha conferito la laurea honoris causa in Filosofia e Forme del Sapere all’attore, autore e regista Marco Paolini con una cerimonia che si è svolta il 25 gennaio nell’aula magna nuova del Palazzo La Sapienza.

Il pomeriggio è stato aperto dai saluti del Rettore Riccardo Zucchi, quindi il professore Pierluigi Barrotta del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere ha letto la Motivazione del conferimento, a seguire la professoressa Alessandra Fussi, presidente del Corso di laurea in Filosofia e Forme del Sapere, ha fatto la Laudatio. A conclusione della cerimonia, Marco Paolini ha tenuto la sua Lectio Magistralis intitolata 'Pratica e grammatica del (mio) mestiere del teatro'.

"Una laurea honoris causa è anzitutto un modo per onorare chi la riceve, è questo è certamente il caso di Marco Paolini, figura di grande rilievo nel mondo dell’arte, del teatro, della cultura e dell’impegno civile", ha esordito così il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi nell’inaugurare la cerimonia. "Conferire lauree honoris causa a persone esterne al mondo universitario ha la funzione di accogliere formalmente nella nostra comunità chi ha saputo porre nuove domande, o riproporre domande antiche in forme nuove, alla ricerca di nuove risposte, o di nuovi modi di declinare risposte antiche. o di nuove vie per cercare una risposta. Senza questa apertura l'università rischia di appiattirsi su schemi precostituiti. venendo meno a quella funzione propulsiva che è sempre stata la sua forza e la sua missione. Dobbiamo quindi ringraziare chi come Marco Paolini ci apre nuove prospettive. Nel suo caso - ha aggiunto Zucchi - la laurea honoris causa in Filosofia e Forme del Sapere enfatizza in particolare l’uso del metodo teatrale e dialogico per una rilettura critica di ciò che riteniamo noto, evoluzione moderna di un approccio che risale ai grandi dialoghi di Platone".

Sull’impegno civile di Marco Paolini è tornata anche la Motivazione del conferimento della laurea honoris causa letta subito dopo dal professore Pierluigi Barrotta, ordinario di Logica e Filosofia della Scienza del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere. "Il teatro di Marco Paolini - ha detto Barrotta - è un teatro civile e di denuncia basato sul coraggio della presa di posizione e sull’importanza di tenere vivo il pensiero critico e dubitoso che rappresenta la linfa vitale della ricerca filosofica".

In particolare nella motivazione il riferimento è a due lavori: il racconto del Vajont, considerato "una vera e propria riflessione di Filosofia della Scienza che ci ricorda che ogni opera artatamente costruita dall’uomo e inserita nell’ambiente naturale rende necessario l’apporto e la supervisione critica della ricerca scientifica", e ITIS Galileo che "rappresenta una pietra miliare per chi si occupa dei legami tra la Filosofia e la Scienza, ma anche per chi si batte per l’indipendenza e laicità della seconda".

Il contributo del teatro di Paolini nella generazione di pensiero critico è stato ben delineato nella laudatio espressa subito dopo dalla professoressa Alessandra Fussi, presidente del corso di laurea in Filosofia e Forme del Sapere: "La domanda che il teatro di Paolini ci rivolge non è 'che cos'è la giustizia?' in generale, ma perché lì, in quel particolare caso (il Vajont, Ustica, la condanna di Galileo) non c'è stata giustizia. L'intersecarsi della sorte con una rete complessa di responsabilità, omertà, omissioni, costringono le domande sulla giustizia alla prova dei fatti, alla ricerca storica, all'interazione con scienziati e scienziate, alla lettura di documenti, alla ricostruzione immaginativa, alla congettura. Questo modo di fare teatro ci richiama alla responsabilità civile, alla responsabilità non solo dell'azione ma anche della memoria.

Dopo il conferimento ufficiale della laurea in Filosofia e Forme del Sapere, ha infine preso la parola Marco Paolini che ha tenuto la sua Lectio Magistralis intitolata 'Pratica e grammatica del (mio) mestiere del teatro'. Nel suo appassionato e personale racconto del suo rapporto con il teatro, Paolini ha ricordato i suoi esordi, gli scrittori e autori che hanno influenzato il suo percorso come Luigi Meneghello e Peter Brook sino ai progetti futuri. "Il mio è un mestiere di incontri - ha detto Paolini - devi accorgerti quando succedono, per questo tengo un quaderno. L’unico criterio utile è il numero sulla copertina. Sarà un caso ma gli appunti per questa occasione son finiti sul quaderno n. 100. Son circa 8/9000 pagine di quaderni che non servono granché, ma ogni tanto vengono buone per non perdersi o per accorgersi che sto girando in tondo. E' questa la natura del mio lavoro".

Venerdì 26 gennaio alle 10, presso il Polo Carmignani (Piazza dei Cavalieri) Marco Paolini terrà una lezione aperta alla comunità studentesca dal titolo 'L'abiura'. Il filo conduttore dell’incontro sarà il dialogo intergenerazionale, al centro dell’ultimo lavoro teatrale di Paolini (Boomers, in scena sabato 27 gennaio al Teatro Verdi): un dialogo necessario, ma reso difficile dall’apparente rottura del codice comunicativo e culturale fra le generazioni.