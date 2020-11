Coronavirus: in gravissime condizioni il docente Marco Santagata

Covid, ricoverato in coma irreversibile Marco Santagata

Versa in condizioni disperate lo scrittore e critico della letteratura italiana Marco Santagata, docente all'università di Pisa, che è stato colpito dal Covid e si trova ricoverato presso l'ospedale Cisanello. Il virus ha complicato la sua condizione di salute già precaria e ha portato al coma irreversibile. A dare notizie sulle condizioni del 73enne, originario di Zocca, come riporta ModenaToday, è stato il figlio Andrea: "A nome di tutta la mia famiglia, vi ringraziamo per i tantissimi messaggi di stima e di affetto che stiamo ricevendo - ha scritto il figlio - Marco Santagata versa purtroppo attualmente in gravi e irreversibili condizioni presso l'ospedale di Pisa. Ancora grazie per la vostra vicinanza".

Studioso di fama internazionale di Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio e Francesco Petrarca, come narratore, Santagata ha vinto nel 2003 il Premio Campiello con 'Il maestro dei santi pallidi' e nel 2006 il Premio Stresa di Narrativa con 'L'amore in sé' (entrambi pubblicati da Guanda).

