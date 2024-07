Il mare del Gombo aperto alle barche: l'idea piace a Confcommercio e Fratelli d'Italia

Un mare che attira, all'interno del Parco di San Rossore, e per questo tutelato. Per Confcommercio Pisa, con il presidente dell'Associazione Porticcioli Arno Massimo Bacherotti, ci sono però anche "oltre 2mila barche, più di 30 aziende, per un indotto che muove maestranze di ogni genere, dalla vendita di nuove imbarcazioni al refitting. Questa è la realtà dei porticcioli d'Arno, che insieme al porto di Marina di Pisa e alla cantieristica del Canale dei Navicelli, rappresentano il polo della nautica pisana. Oggi questo polo soffre una situazione che non può in alcun modo restare senza soluzione".

L'esponente dell'associazione, nei giorni scorsi, ha lanciato la richiesta di un tavolo di concertazione con le istituzioni per aprire alla fruibilità la costa del litorale, in particolare la zona del Gombo, attualmente preclusa ai diportisti. "Noi rappresentiamo il comparto nautico - insiste - non vogliamo e non possiamo permetterci il lusso di restare fermi a guardare. La nostra proposta è quella di istituire un effettivo un tavolo di concertazione, condiviso tra tutti i soggetti coinvolti, con cui affrontare alla radice il problema della fruizione del nostro mare, così fondamentale per il settore nautico e per l'intera economia del territorio".

L'ordinanza numero 42 del 2007 della Capitaneria di Porto di Livorno prevede che nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre è vietato navigare e ancorare entro i 250 metri dalla spiaggia. "Le aree protette - rilancia il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - esistono un po' ovunque, in Sardegna, in Corsica, al Giglio, non si capisce per quale motivo gli unici penalizzati debbano essere i diportisti che scelgono il litorale pisano. Naturalmente, tutto questo, nel rispetto della sicurezza e dell'ambiente, ma anche salvaguardando l'effettiva possibilità di una fruizione ordinata dell'area del Gombo, tra l'altro in perfetta coerenza con il progetto di navigabilità dell'Arno, da noi promosso e realizzato dal comune di Pisa, che è ormai giunto alle sue fasi finali, che a queste condizioni rischia seriamente di naufragare".

L'apertura alla fruibilità del tratto di costa è accolta e spinta da Fratelli d'Italia. Il consigliere regionale Diego Petrucci: "Accolgo con favore la proposta di Confcommercio di istituire un tavolo sulla spiaggia del Gombo per comprendere i margini di fruibilità di questo tratto di mare. L'ordinanza della Capitaneria di Porto di Livorno vieta l'ormeggio ed il transito a una distanza inferiore ai 250 metri dalla spiaggia per garantire l'incolumità dei bagnanti, ma visto che le persone non possono accedere alla spiaggia di San Rossore, va da sé che la norma può essere facilmente superabile per questo pezzo di mare. Questa situazione poteva essere risolta dal Parco se avesse accolto la nostra proposta, suffragata da centinaia di firme raccolte, di istituire un campo boe attrezzato davanti a San Rossore".

"Un accesso regolamentato e contingentato dei diportisti - sostiene Petrucci - non confliggerebbe con la tutela ambientale di questo bellissimo pezzo di costa, bensì produrrebbe solo benefici economici. Dobbiamo superare l'idea per cui la presenza dell'uomo sia sempre negativa per l'ambiente. Mettere a un tavolo Regione, Parco, Comune e associazioni di categoria può essere uno strumento idoneo per trovare una soluzione. Per quanto mi riguarda, continuo a proporre l'istituzione di un parco boe. In tutta Italia sono presenti natanti nelle aree protette, perché il Parco di Migliarino e San Rossore lo vieta? Porterò la questione all'attenzione del Governo e del Ministero dei Trasporti grazie al deputato Alessandro Amorese, che nelle prossime ore presenterà una interrogazione parlamentare sull'accesso alla spiaggia e al mare di fronte al Gombo. Intanto nei prossimi giorni incontrerò la Capitaneria di Porto".