Teli e ombrellone piazzati là dove si trovano le strutture di un lido. Gli attivisti di Mare Libero sono stati a Tirrenia, sabato 15 giugno. Sui propri social hanno diffuso le immagini del loro posizionarsi fra le piazzole organizzate, ricordando come "anche a Tirrenia, come in tutta Italia, le spiagge sono liberate". Il caso è quello delle concessioni balneari, scadute e proprogate dal governo Meloni, proroga però bocciata in alcune sentenze dal Consiglio di Stato. L'associazione è balzata recentemente agli onori delle cronace per un flash mob simile fatto al Twiga di Flavio Briatore.

Il Coordinamento Nazionale Mare Libero aps (CoNaMaL), si legge sul loro sito, "si è costituito a Firenze il 20 ottobre 2019, dalla volontà di cittadini, associazioni e comitati già attivi da anni in molti territori italiani, dal litorale romano al Cilento, dalla Versilia alla Riviera romagnola, uniti dal comune intento di liberare il mare e le spiagge e restituirli alla collettività". La manifestazione fa parte del movimento che toccò Pisa già l'anno scorso, sotto il nome di 'Presa della battigia'.