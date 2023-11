Alluvione a Marina di Pisa, il Bagno Gorgona non c'è più: "Un disastro senza precedenti"

"La conta dei danni? Onestamente non ci abbiamo ancora pensato. Ma una stima è facile farla: lo stabilimento è stato praticamente annientato dalla furia del mare". Stefano Sbrana, titolare del Bagno Gorgona a Marina di Pisa dal 2000 assieme alla moglie Patrizia Fabbri, non nasconde il dolore per la devastazione subita da quello che a tutti gli effetti considera come un figlio. "Il mare ha iniziato a ingrossare nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 novembre. Poi dalla prima mattina di venerdì è stato una furia incontenibile - racconta Stefano - si è abbattuto sulle strutture dello stabilimento con la violenza di uno tsunami".

E' la quarta volta che l'impianto subisce una mareggiata così tremenda, "ma soltanto un'altra volta il litorale di Marina era stato travolto con una tale furia" spiega Sbrana. "Nel 1962 le foto e i resoconti dell'epoca testimoniano una distruzione in tutto e per tutto simile a quella avvenuta pochi giorni fa" continua il gestore del Bagno Gorgona. "All'epoca però non esistevano le strumentazioni per le previsioni meteo che abbiamo oggi, e neppure le opere di difesa della costa. Ecco perché possiamo dire che questa mareggiata non ha veramente precedenti".

La forza con cui il mare si è abbattuto sul litorale marinese è riuscita a distruggere e spostare di diversi metri blocchi di cemento. "Tutta la terrazza del bagno è stata smantellata - spiega Stefano Sbrana - un colpo durissimo perché stavamo finendo di pagare le ristrutturazioni che si sono rese necessarie dopo i danni provocati da una mareggiata di qualche tempo fa. Pensare di rialzarsi e ripartire dopo questo cataclisma è parecchio complicato".

A rendere ancor più complesso il quadro c'è l'asta per il rinnovo della concessione, fissata tra dodici mesi: "E' come una spada di Damocle sulla testa di tutti gli imprenditori che, come me, hanno subito danni ingentissimi. Dovremmo mettere mano al portafoglio, indebitarci ulteriormente per ricostruire gli impianti, e poi riconsegnare le chiavi tra un anno. Un gioco che forse non vale la candela". A mitigare questo scenario potrebbero contribuire fondi, risarcimenti e contributi provenienti da ogni livello della pubblica amministrazione, "la speranza è sempre l'ultima a morire. Però anche altre volte il governatore Giani e il presidente del Consiglio regionale Mazzeo ci avevano garantito vicinanza e aiuti, ma le tempistiche sono state troppo dilatate".

Per tentare ciò che adesso appare praticamente impossibile, ricostruire e rimettere il Bagno Gorgona in condizione di ripartire a maggio 2024, "servirebbero aiuti economici immediati" sottolinea Stefano Sbrana. "La maggior parte degli imprenditori a Marina di Pisa deve fare fronte a danni mai avuti prima. Senza il contributo della politica e di chiunque possa agevolare la ripartenza, lo spettro della chiusura si fa realmente concreto".

Dietro a Stefano e Patrizia, come per molti altri gestori di stabilimenti e locali del litorale marinese, ci sono dipendenti, famiglie, progetti e sogni da realizzare. "Questa devastazione ha azzerato tutto e cancellato in un sol colpo aspettative e speranze. Adesso, più che il futuro, conta il presente: passo dopo passo vanno messe in pratica le azioni utili a rialzarci. Una di queste è la pulizia e la rimozione dei detriti: i blocchi di cemento e gli scogli trascinati sul bagno dal mare non posso spostarli da solo. Servono indicazioni e aiuti per questa prima operazione".