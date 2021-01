Maltempo, disagi a Marina di Pisa. Interventi dei Vigili del Fuoco in provincia

Un mare di ghiaia e sassi sul lungomare e nelle vie interne più vicine al mare: Marina di Pisa si è risvegliata così nella mattinata di sabato 23 gennaio. La libecciata nella nottata e il mare grosso hanno trasformato in proiettili i sassi della spiaggia: moltissimi i video e gli scatti con i quali i residenti della zona hanno testimoniato sui social la situazione di disagio.

Tra venerdì 22 e sabato 23 gennaio inoltre i Vigili del Fuoco hanno portato a termine nove interventi di rimozione di alberi caduti o pericolanti in tutto il territorio provinciale. Non si segnalano situazioni di pericolo per le persone.