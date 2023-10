Ghiaia e detriti sul lungomare a Marina, in corso le operazioni di pulizia

Sono in corso dalla mattinata di stamani, sabato 28 ottobre, le operazioni per liberare il lungomare di Marina di Pisa da sassi, sabbia e detriti riversati sull'asfalto dalla mareggiata di ieri. Interessati il tratto di lungomare di fronte a via Duodi, dove il manto stradale è stata invaso dai sassi delle spiagge, e un tratto di via Tullio Crosio, che è stato ricoperto da sabbia e detriti. La Protezione civile comunale era già intervenuta ieri sera per chiudere le due strade e seguire l’andamento della situazione.



Personale di Euroambiente e Avr sono al momento al lavoro e dal pomeriggio di oggi interverranno anche mezzi meccanici per velocizzare le operazioni di rimozione e pulizia. Le attività andranno avanti per tutta la giornata sotto la guida della Protezione Civile del Comune, che stima di riaprire le strade nell’arco del pomeriggio di oggi, per poi terminare completamente la pulizia nella giornata di domenica o al massimo di lunedì.



E' duro l'attacco del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli sul disagio vissuto dall'abitato di Marina di Pisa. "L'ennesima pioggia di sassi, acqua e sale si é abbattuta su Marina di Pisa, come sempre indifesa e disastrata di fronte all'ultima mareggiata. Ma adesso basta!" attacca Pieragnoli che senza troppi giri di parole chiama in causa le responsabilità delle amministrazioni locali.

"La Regione Toscana e il Comune di Pisa devono subito intervenire e fare tutto quello che è doveroso e necessario per proteggere e salvare Marina di Pisa. Siamo di fronte ad una autentica emergenza, si rischia seriamente di perdere l'abitato di Marina. I soldi vanno trovati, come avviene per altre calamità naturali e in tempi rapidissimi. Non ci sono scuse. E basta a questo continuo e indecoroso rimpallo di competenze e responsabilità tra Regione e Comune. Non sono piu ammessi scaricabarile, c'é da risolvere il problema, si intervenga e si metta in sicurezza Marina di Pisa".

"Prima che accada l'irreparabile, spero che finalmente questa sia la volta buona - conclude il direttore di Confcommercio - e mi auguro che la politica si occupi, invece che discutere ossessivamente del mercato sul lungomare, delle cose davvero vitali per Marina e per tutto il litorale, proprio a partire dalla sua sopravvivenza".



Intanto sul fronte politico il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale Maurizio Nerini annuncia di aver presentato un question time per chiedere al sindaco Conti "quali iniziative nei confronti della Regione si intendano mettere in atto per risolvere le criticità dando seguito ai progetti di difesa del litorale pisano nella parte di Marina di Pisa".