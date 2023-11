E' iniziato ieri, 6 novembre, a Marina di Pisa, il ritiro da parte di Geofor dei materiali ingombranti e degli oggetti danneggiati in seguito all’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Gli utenti, domestici e non domestici, potranno esporre i materiali direttamente davanti alla propria abitazione o attività sul piano stradale, per consentire a Geofor di intervenire con il ritiro. Il servizio proseguirà anche nei prossimi giorni.