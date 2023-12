Mareggiata a Marina, è scontro tra Comune e Regione

E' stata una giornata complicata per la provincia di Pisa, spazzata sin dalle prime ore della mattina di sabato 2 dicembre da un forte vento che ha provocato disagi sul territorio tra alberi caduti e altri elementi come cornicioni e tegole pericolanti. Nel pomeriggio sono ancora un centinaio gli interventi in coda da effettuare da parte dei Vigili del fuoco, che dalle 6 di stamattina hanno effettuato 55 operazioni su tutta la provincia con prevalenza sul litorale e a Pisa città, con nove squadre attive per un totale di circa 55 unità operative impiegate.

La mareggiata che ha colpito il litorale ha provocato di nuovo, a distanza di un mese, diffusi allagamenti a Marina di Pisa con l'acqua del mare che, come successo ad inizio novembre, ha invaso l'abitato marinese e devastato strutture lungomare. Si è subito innescata la polemica politica con un botta e risposta tra Comune e Regione. Il sindaco Michele Conti, che si è subito recato sul litorale, ha infatti chiesto alla Regione di effettuare i lavori in somma urgenza per la chiusura delle dighe che sono state danneggiate dallo scorso evento di un mese fa.



Subito la replica del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo: "Buttarla sulle polemiche e lo scaricabarile oggi non serve a nessuno: i soldi per i lavori di somma urgenza ci sono già, così come è già partito il reperimento dei massi che devono essere riposizionati però serve aspettare che le condizioni meteo marine consentano di effettuare questi lavori - sottolinea - dispiace che il sindaco Conti attacchi la Regione invece di collaborare per risolvere il problema. La Regione ha già messo a bilancio i soldi per l'intervento di rimodellamento, il Comune non ancora ma non è il tempo dello scontro. Facciamo, ognuno per le proprie competenze, tutto quello che è possibile. È l'unica risposta che possiamo e dobbiamo dare a cittadini e commercianti di Marina di Pisa".