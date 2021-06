Marenia ed Eliopoli: il litorale si veste a festa per l'estate 2021

Una sinergia completa, che ha coinvolto nell'organizzazione degli eventi estivi il Comune, il Teatro Verdi, la Camera di Commercio e le più importanti associazioni di categoria del territorio (con Confcommercio e Confesercenti capofila). Da fine giugno il litorale pisano si trasformerà in un palcoscenico naturale per i tantissimi eventi proposti da due rassegne che ritornano e confermano il loro impegno culturale, sociale e di intrattenimento con la cittadinanza e i molti turisti che già affollano le nostre coste: Marenia ed Eliopoli. Dal 25 giugno, con l'evento di apertura di Eliopoli a Calambrone, prenderà il via la serie di appuntamenti dell'estate 2021, che si concluderà a settembre.

"Attendevamo con ansia, entusiasmo ed emozione questo momento. Finalmente è arrivato e possiamo annunciarlo con gioia: Pisa, la sua costa, tutto il suo territorio ripartono dopo i mesi più duri dell'emergenza sanitaria. La pandemia non è ancora sconfitta, ma le kermesse che presentiamo oggi sono il segnale che c'è una grande voglia di tornare alla normalità e riprendere a godere delle bellezze e degli appuntamenti che la nostra terra può offrire": l'assessore al Turismo e al Litorale Paolo Pesciatini introduce con queste parole la presentazione degli eventi che coloreranno e popoleranno il litorale pisano.

Tutti gli eventi di Marenia ed Eliopoli saranno gratuiti e "intercetteranno i gusti di tutto il pubblico. Ci saranno occasioni di divertimento per i più piccoli, spunti di riflessione sull'attualità per gli adulti e svago per tutte le età - prosegue Pesciatini - ciò a cui assisteranno i cittadini e i turisti è il frutto di una collaborazione totale da parte di moltissimi attori. Probabilmente qualcosa di inedito per le manifestazioni pisane. Per la prima volta anche le librerie indipendenti della città si sono messe in gioco per costruire una rassegna letteraria che confermi e dimostri quanto i libri e la letteratura sono un bene di prima necessità, che abbiamo imparato a riscoprire nei mesi di lockdown. Da ultimo intendo ringraziare anche il perfetto coordinamento offerto dal Teatro Verdi, capace di realizzare nel dettaglio una serie di appuntamenti dal rilievo culturale veramente eccezionale".

La presidente della Fondazione Teatro di Pisa Patrizia Paoletti Tangheroni incassa gli elogi dell'assessore e sottolinea: "Marenia, così come Eliopoli, saranno festival totalmente inclusivi. In un periodo in cui ci stiamo riappropriando della nostra socialità, non ci potevano essere occasioni migliori di quelle proposte dai due cartelloni di eventi per tornare a vivere in pieno il nostro territorio". La parte musicale della kermesse Marenia è stata coordinata e costruita da Sandro Giacomelli, amministratore di Leg Srl: "E' un vero orgoglio poter riannodare i fili interrotti dal Covid con Marenia. Le proposte concertistiche sono adatte a tutte le fasce di età. Il pubblico potrà assistere in totale sicurezza alle esibizioni dal vivo in piazza delle Baleari, dove saranno posizionati mille posti a sedere distanziati. Se le norme per assistere agli spettacoli dal vivo all'aperto cambieranno nei prossimi giorni, sarà cura da parte nostra, del Comune e del Teatro Verdi darne comunicazioni attraverso i canali ufficiali. Tutti gli eventi sono gratuiti ma con prenotazione obbligatoria: occorre spedire una mail all'indirizzo prenotazionemarenia21@gmail.com in cui indicare numero e nominativi delle persone che intendono partecipare al concerto". Le prenotazioni possono essere effettuate dalle ore 17 di martedì 22 giugno.

Per quanto riguarda invece gli eventi programmati da Eliopoli, l'accesso è limitato a 200 persone: "Anche in questo caso l'ingresso è gratuito ma vincolato alla prenotazione - spiega Marco Bonciolini, uno degli organizzatori - quest'ultima deve essere effettuata dal sito www.eliopoli.summer.it".

Gli appuntamenti

Eliopoli aprirà la kermesse venerdì 25 giugno con il concerto dei Rezophonic, nel quale Roy Paci e Marco Garrincha (del gruppo Le Vibrazioni) saranno gli special guest. Il progetto musicale è finalizzato, in collaborazione con Amref, alla costruzione di scuole e pozzi d'acqua in Africa. Poi un altro evento di rilievo sarà quello di sabato 10 luglio, quando si esibirà la band Art Pop con un tributo a Lady Gaga. Venerdì 16 luglio serata di sport con il talk show animato dal giornalista Marino Bartoletti, dal comico e attore Ubaldo Pantani, dal giornalista Riccardo Cucchi e dalla campionessa olimpica Alessandra Sensini.

Ci saranno anche eventi organizzati dalle tue testate giornalistiche Il Tirreno e La Nazione. Venerdì 9 luglio il sindaco Michele Conti incontrerà Alessandro Morelli, viceministro delle Infrastrutture e Mobilità: modera Il Tirreno. Venerdì 23 luglio invece il vicesindaco Raffaella Bonsangue incontrerà Deborah Bergamini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: modera La Nazione. Sempre La Nazione organizza per il 24 luglio lo sho "Musica vera" con ospiti Riccardo Fogli e Martina Niccolai; il 13 agosto l'incontro con il vice Ct della Nazionale Chicco Evani e il 26 agosto "Aria fresca Summer edition" con Graziano Salvadori e Alessandro Paci.

I concerti di Marenia partiranno ad agosto e saranno tutti in piazza delle Baleari. Sabato 7 agosto si esibirà Umberto Tozzi, poi toccherà ai pisani Night Fisher e I Caporali coraggiosi domenica e lunedì 8 e 9 agosto. Marina Rei salirà sul palco martedì 10 agosto, Andy dei Bluvertigo proporrà un omaggio a David Bowie, insieme al tributo a Franco Califano da parte di Gianfranco Butinar giovedì 12 agosto.