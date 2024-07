In bici con quasi due chili di marijuana: 47enne in manette

L'intuito investigativo ha colto nel segno. I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontedera hanno arrestato, in flagranza di reato, un 47enne residente in Valdera sorpreso con un ingente quantitativo di marijuana.

Nel dettaglio, l'uomo era a bordo della sua bicicletta mentre procedeva lungo via del Tiglio, fra Pontedera e Calcinaia. In zona è passata una pattuglia dei militari, in uno dei consueti servizi di pattugliamento del territorio. Gli operatori, notando la persona, si sono insospettiti, hanno così proceduto al controllo. In un grosso zaino che l'uomo aveva con sé sono stati trovati 1,9 chilogrammi dello stupefacente.

E' quindi scattata la perquisizione domiciliare, che ha permesso di trovare un altro chilo di marijuana, oltre una bilancina di precisione e minori quantitativi di hashish e cocaina. Per il 47enne sono così scattate le manette. E' stato quindi collocato agli arresti domiciliari e messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria di Pisa.