Musica, divertimento e coinvolgimento: 'Marina Parade' è stato un successo

'Marina Parade' ha fatto ballare, emozionare e divertire fino a tarda notte: un grande successo per l’evento targato Confcommercio a Marina di Pisa, con il clou in piazza delle Baleari, dove i pezzi di Georgia Mos, dj e producer di livello internazionale, hanno fatto scatenare grandi e piccoli al ritmo dei brani più ballati nelle discoteche e club di tutta Italia. Apprezzatissimo il nuovo format che ha coinvolto per la prima volta le principali piazze e strade del centro di Marina di Pisa: da via Maiorca a piazza delle Baleari, dal Lungomare a piazza Sardegna. Un evento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa - Terre di Pisa e in collaborazione con Alla Vigna Group, realizzato grazie al contributo del Sib (Sindacato Italiano Balneari), degli sponsor Banca di Credito Cooperativo di Pescia e Cascina, Lavanderia industriale Atefi, Bagno Maddalena, Bertini Assicurazioni e Tirrenica Mobilità.

"Ce l’abbiamo messa tutta per organizzare un evento come questo, dopo due anni e mezzo davvero difficili. Un grande ringraziamento ai commercianti che credono in queste iniziative che contribuiscono a far crescere e conoscere il litorale pisano, un territorio di grandi potenzialità che può diventare una meta turistica sempre più apprezzata in Toscana e in Italia" le parole del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, che esprime la sua vicinanza alla Pubblica Assistenza del Litorale Pisano. "Invitiamo tutti a collaborare per sostenere in questo momento di difficoltà una storica associazione di volontariato che rappresenta un presidio di socialità fondamentale per il territorio".

"Una straordinaria serata che rappresenta il senso di ospitalità che Marina di Pisa e i suoi imprenditori sanno dare" afferma l’assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini. "Un evento che dà il là alla stagione estiva del litorale e alle iniziative inserite nel cartellone di Marenia - Non solo mare 2022". La definisce "una festa della ripartenza da condividere con tutta la comunità" il presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni, mentre il presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani evidenzia "l’importanza di fare squadra e lavorare insieme per promuovere il litorale pisano, che non ha niente da invidiare ad altre località italiane". "Sono orgogliosa di vedere una serata che esprime tutto il desiderio di stare insieme e vivere la città" il commento della consigliera comunale Virginia Mancini. "Un’iniziativa da vivere all’insegna dell’accoglienza in un ambiente completamente riqualificato" sottolinea il consigliere comunale Maurizio Nerini.

Dalle 18.30 fino a notte un mix di musica live, esibizioni di danza e fitness e spettacoli hanno animato il centro di Marina di Pisa, a partire da piazza Sardegna con esibizioni delle palestre Phisio Fit Club New Continental Fitness e Solidago Fitness, l’animazione itinerante sul lungomare e in via Repubblica Pisana e l’area dedicata ai bambini in via Maiorca, dove dalle 21.30 si sono alternati esibizioni di scuole di ballo e spettacoli di danza a cura di Mithos, Bodylab, Asd Salsashaker e Asd Polisportiva Tirrenia.