Marina di Pisa: sequestrati 200 articoli ad un venditore abusivo

Ieri pomeriggio, 18 dicembre, in via della Repubblica Pisana a Marina di Pisa, la Polizia Municipale ha effettuato nei confronti di un soggetto extracomunitario datosi alla fuga un sequestro di circa 200 pezzi, tra articoli natalizi ed altre tipologie di merci, destinati alla vendita al pubblico. In particolare tra la merce sequestrata dagli agenti vi sono articoli natalizi (come pupazzi e catene luminose) privi del marchio di conformità CE e quindi potenzialmente pericolosi per le persone.

"Anche durante i giorni che precedono il Natale - commenta l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno - l’impegno della Polizia Municipale di Pisa per il contrasto al commercio irregolare continua incessantemente. Così come continuano i controlli da parte dei Vigili e delle altre forze di Polizia, nelle strade cittadine dove è maggiore la presenza di persone, al fine di garantire il rispetto delle misure previste dal Dpcm e assicurare l’osservanza da parte dei cittadini delle disposizioni anti-covid. Un’accortezza da parte della Polizia Municipale che è ancora più forte in questi giorni che precedono le festività, proprio per salvaguardare la sicurezza dei cittadini".