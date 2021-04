Marina di Vecchiano: le modalità 2021 per richiedere il pass estivo

Al via da lunedì 26 aprile le richieste per i Pass per Marina di Vecchiano, gli speciali abbonamenti per i residenti vecchianesi che valgono per tutta la stagione estiva e il cui costo è anche per quest’anno di 15 euro. "Siamo al lavoro per riaprire il litorale dal prossimo 15 maggio, come previsto dai decreti governativi - spiega il sindaco Massimiliano Angori - abbiamo inoltre deciso di non far pagare il parcheggio fino al prossimo 31 maggio incluso, per dare il tempo ai cittadini di procurarsi gli abbonamenti, e anche per agevolare, in qualche misura, le strutture ricettive cui si può accedere, nel rispetto delle vigenti normative anticontagio da Covid19. Il parcheggio sarà a pagamento dal prossimo 1 giugno, dunque, con le stesse tariffe. Daremo ampia comunicazione nei giorni precedenti l’avvio del pagamento".

Il primo cittadino ha poi aggiunto: "Continuiamo a garantire una fruizione della marina per passeggiate o attività sportive sulla spiaggia, o un pranzo all’aperto presso i nostri ristoranti e strutture del litorale; per la stagione balneare vera e propria, quindi bagni di sole e in mare, sulla spiaggia libera bisognerà aspettare ancora alcuni giorni, in base alle prescrizioni governative che hanno fissato l’avvio per la stagione dal prossimo 15 maggio. Siamo inoltre al lavoro, per far fronte ai protocolli di sicurezza governativi utili a contrastare la diffusione del contagio da Covid19 che impongono, come lo scorso anno, attività di logistica e di sorveglianza tutte a carico dell’Ente comunale. Nonostante questi impegni ulteriori per il Comune, che comportano delle spese aggiuntive, il costo dei pass per Marina di Vecchiano rimane inalterato e fermo a 15 euro".

Le modalità per richiedere gli abbonamenti, data l'emergenza nazionale da Covid-19 saranno come quelle del 2020: niente code allo sportello dell’Urp, avviene tutto in modalità online. Solo posta elettronica. Non sarà rilasciato il tradizionale tagliando cartaceo; il cittadino invia all’indirizzo di posta elettronica la documentazione necessaria e l’attestazione di avvenuto pagamento. In base all’ordine di arrivo delle domande i richiedenti riceveranno conferma di accettazione della richiesta sulla propria casella di posta elettronica da parte dell’Ufficio Urp. I numeri di targa delle autovetture autorizzate saranno, conseguentemente, inviate al gestore del parcheggio, per le conseguenti verifiche elettroniche.

Le domande potranno essere inviate soltanto per posta elettronica, all'indirizzo permessimarina@comune. vecchiano.pisa.it; a questo indirizzo di posta elettronica si può scrivere anche in caso di necessità di maggiori informazioni o chiarimenti. E’ possibile contattare anche il numero 050859661, dalle 9 alle 10. Tutti i dettagli e la modulistica per fare domanda sono disponibili sul sito www.comune.vecchiano.pi.it nella sezione Primo Piano.