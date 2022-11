Marito scopre il tradimento dal telefono della moglie: lei lo minaccia con un coltello

Nella tarda serata di domenica 6 novembre una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in zona Cisanello per una lite in famiglia. Gli operatori hanno riportato la calma e sentito separatamente il marito e la moglie. L'uomo, un 35enne, ha riferito di aver scoperto il tradimento della moglie sbirciando tra le chat del telefono, da cui era originato il diverbio. La donna 30enne ha spiegato agli agenti di essersi sentita offesa dal gesto del marito, e dopo aver negato la vicenda ha infranto il cellulare e brandito un coltello da cucina.

Il marito allora ha tentato di immobilizzarla per evitare che la donna si ferisse da sola oppure potesse ferirlo, ma sotto la minaccia dell'arma non è riuscito a disarmarla e per questo ha richiesto l'intervento della polizia. All’arrivo degli agenti la donna, riportata alla calma, ha consegnato spontaneamente il coltello che aveva nascosto sotto il letto e le parti sono state informate dei propri diritti. I poliziotti intervenuti, alla luce del gesto violento e pericoloso messo in atto dalla donna, hanno ritenuto opportuno far intervenire un'ambulanza, che l'ha trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.