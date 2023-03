'Marzo delle donne': tanti eventi in programma fino al 1° aprile

Il Comune di Pisa in collaborazione con il Consiglio cittadino per le pari opportunità ha organizzato il cartellone di iniziative 'Marzo delle donne'. In programma diversi appuntamenti tra presentazioni di libri, conferenze, incontri e spettacoli, che proseguiranno fino al prossimo 1° aprile.

"Anche quest’anno - dichiara la vicesindaco con delega alle Pari opportunità, Raffaella Bonsangue - abbiamo allestito un calendario ricco di iniziative programmate dalle associazioni che compongono il Consiglio cittadino per le pari opportunità. Il 'Marzo delle donne', che andrà avanti per tutto il mese, ha come obiettivo di tenere sempre alta l’attenzione su quelli che sono i diritti delle donne, troppo spesso, purtroppo, violati, promuovendo momenti di riflessione, di approfondimento, di incontro, di confronto delle donne e per le donne. Un ringraziamento particolare va a tutti i membri del Consiglio cittadino per le pari opportunità che, accettando il ruolo di rappresentanza, in interazione diretta con l’amministrazione, si impegnano costantemente, nella nostra comunità, per promuovere iniziative e progetti di sensibilizzazione ed educazione sul tema della parità di genere".

"L'Assessorato - prosegue Bonsangue - ha svolto in questi anni un lavoro di consolidamento della partecipazione delle associazioni già da tempo impegnate in città, per favorire l’effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, per la promozione di condizioni di pari opportunità e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta. Noi, come amministratori, ci stiamo impegnando in questa battaglia culturale. Il nostro pensiero va, in particolare, alle donne ucraine, afgane ed iraniane che vedono violati i propri diritti fondamentali: il diritto alla vita, all’integrità fisica, alla libertà, al proprio futuro e a quello delle proprie famiglie. Nessun tipo di sopruso o discriminazione nei confronti delle donne dovrà più essere tollerato: non dimentichiamolo".

MERCOLEDI' 8 MARZO, ORE 09:00

Atrio di Palazzo Gambacorti, Piazza XX Settembre, Pisa

Distribuzione di mimosa alle dipendenti del Comune di Pisa

Organizzatore: Assessorato alle Pari opportunità

VENERDÌ 10 MARZO, ORE 18:00

Grand Hotel Duomo, Sala dei Cammelli, via Santa Maria, n. 94, Pisa

Conferenza conversazione 'La donna e la prostituzione: giudizi di ieri … pregiudizi di oggi'

Organizzatore: FIDAPA BPW ITALY, sez. di Pisa - presidente Renata Bongiovanni

SABATO 11 MARZO, ORE 09:30

Sala Regia di Palazzo Gambacorti, Piazza XX Settembre, Pisa

Evento di confronto 'Giornata Internazionale della Donna 2023: gli infortuni silenziosi'

Organizzatore: A.N.M.I.L.

Contatti: tel. 05029129 - pisa@anmil.it

SABATO 11 MARZO, ORE 15:00

Ritrovo Piazza Vittorio Emanuele II, Pisa

'Pedalando oltre lo specchio' - Pedalata di sensibilizzazione al tema dei disturbi alimentari

Organizzatori: FIAB e associazione "La Vita oltre lo specchio"

MARTEDÌ 14 MARZO, ORE 14:30

Circolo Arci S. Ermete, Pisa

Convegno 'Il futuro che vogliamo: più diritti … più cura … nuovo welfare'

Organizzatore: SPI CGIL – Leghe di Pisa – San Giuliano - Cascina

MARTEDÌ 14 MARZO, ORE 17:30

Sede Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Pisa, Via Battelli, n. 5, Pisa

Conferenza 'La prevenzione primaria: il nuovo modello di medicina nelle mani delle donne'

Organizzatore: AMMI Associazione Mogli Medici Italiani - sezione di Pisa

MARTEDÌ 14 MARZO, ORE 19:00

Piattaforma Zoom, per partecipare scrivere a: segreteria@eraclito2000.it

Presentazione del libro 'Ricette in racconto', autrici Fiorella Chiappi, Marzia Rapè, Elena Sgerri, Patrizia Russo, Cecilia Taddei, con la partecipazione della Food Blogger Giulia Scarpaleggia

Organizzatore: Associazione Culturale Eraclito 2000

Contatto: cell. 3478840534

VENERDÌ 17 MARZO, ORE 17:00

Sala Regia di Palazzo Gambacorti, Piazza XX Settembre, Pisa

Convegno: 'Donne nell’arte che hanno plasmato la storia'

Organizzatore: Movimento Azzurro Donna di Pisa

Contatto: Virginia Mancini - email v.mancini@comune.pisa.it - cell. 3408035775

VENERDÌ 17 MARZO ORE 20:30 E DOMENICA 19 MARZO, ORE 15:30

Teatro Verdi di Pisa, via Palestro, n. 40, Pisa

Spettacolo 'Juditha Triumphans devicta Holofernis barbarie', oratorio militare in due atti di A. Vivaldi

Organizzatore: Fondazione Teatro di Pisa

Contatto: biglietteria Teatro Verdi – tel. 050941111

DOMENICA 26 MARZO, ORE 10:30

Camminamento in quota sulle Antiche Mura

'Racconti e storie di donne pisane passeggiando sulle mura'

Organizzatore: associazione 'Rinascita Pisana'

Contatto: Marianella Paglianti - cell. 3284166565

LUNEDÌ 27 MARZO, ORE 16:00

Sala lettura Centro San Marco

Incontro Donne al 'Centro': l’ascolto e la cura di sé

Organizzatore: Centro San Marco, Pisa

Contatto: Presidente CSM Paola Viegi - email: ascoltosanmarco@gmail.com - cell. 3389859982

VENERDÌ 31 MARZO, ORE 16:00

Gipsoteca di Arte Antica, piazza San Paolo all’Orto, n. 20, Pisa

'Donne oggi, la possibilità di scegliere'

Organizzatore: Consiglio Pari Opportunità Ordine Avvocati Pisa

SABATO 1 APRILE, ORE 21:00

Luogo in via di individuazione – ingresso gratuito

Reading musicale 'Ricette culinarie per donne tristi' a cura del Trio Gynaika, composto da Caterina Fornaciai (voce), Agnese Focardi (arpa), Giada Moretti (sassofono)

Organizzatori: Assessorato alle Pari Opportunità e Consiglio Cittadino Pari Opportunità

Contatti: pariopportunita@comune.pisa.it – tel. 050910361