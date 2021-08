Mascherine Ffp2 agli studenti che utilizzano il bus: la Toscana attende il via libera dal commissario Figliuolo

Mascherine Ffp2 gratis agli studenti che utilizzano i bus. Non solo a Firenze e nelle Città metropolitane italiane, ma in tutta la Toscana. Sull'idea lanciata dal sindaco Dario Nardella dalle pagine di Repubblica, promossa dal generale Figliuolo, interviene la Regione, che con una nota fa sapere "di aver interloquito con il commissario straordinario per l'emergenza", Francesco Paolo Figliuolo, "il quale sta valutando la possibilità di fornire mascherine Ffp2 alle studentesse e agli studenti che utilizzano i mezzi pubblici per andare a scuola". Palazzo Strozzi Sacrati sottolinea inoltre che "qualora l'intervento fosse autorizzato secondo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico, riguarderà tutto il territorio regionale".