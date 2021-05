Coronavirus: 19.500 mascherine FFP2 agli studenti delle superiori della Provincia di Pisa

La Provincia di Pisa provvederà alla distribuzione sul territorio provinciale delle mascherine FFP2 per gli studenti delle scuole superiori. Ciò è stato possibile grazie al contributo di Unicoop Firenze. La consegna simbolica è avvenuta stamani a Palazzo Blu a Pontedera da parte della presidente della sezione soci Coop Valdera, Liviana Canovai e al presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori.

Le mascherine donate da Unicoop Firenze per l'area della Provincia di Pisa, 19.500 dispositivi, sono già state prese in consegna dalla Protezione civile provinciale che ne sta curando la distribuzione a tutte le scuole del territorio.

"Dopo l'appello degli amministratori, arrivato in previsione della ripresa delle attività in presenza anche alle superiori, ci siamo subito attivati per donare e consegnare mascherine Ffp2 agli studenti toscani - spiegano da Unicoop Firenze - abbiamo così voluto contribuire con un gesto semplice, mettendo a disposizione dei ragazzi che si muovono sui mezzi pubblici dispositivi di sicurezza capaci di garantire maggiore protezione. E' importante per i ragazzi, che in questo modo vanno a scuola più sicuri, e per tutta la comunità".

"Siamo molto contenti di questa iniziativa che ha un impatto importante, positivo ed immediato sul territorio. Le mascherine donate dalla cooperativa stanno arrivando proprio in questi giorni a tutti i ragazzi della provincia di Pisa che raggiungono le scuole superiori con i mezzi pubblici - fanno sapere dalla sezione soci Coop Valdera - il nostro obiettivo è dare ai più giovani maggiore sicurezza nel momento del trasferimento da e verso le scuole, perché per loro come per tutti noi ci possa essere il prima possibile il ritorno alla normalità e soprattutto alla socialità".

"Ringraziamo Unicoop Firenze per questa iniziativa importante a tutela della salute dei ragazzi e delle ragazze dei nostri istituti superiori. Donare mascherine FFP2 è un importante gesto per preservare la loro sicurezza anche oltre le attività scolastiche", afferma il Presidente Massimiliano Angori. Nell'occasione la Provincia di Pisa ha illustrato anche il rendering del nuovo Istituto Montale sorgerà presso il Villaggio Scolastico. "Per il 2021 - ha detto Angori - abbiamo in programma interventi per oltre 19milioni di euro (19.197.425,94 ndr) di cui oltre 18 milioni (18.140.879,30) finanziati con contributi Ministeriali (mutui BEI, MIUR, MIT) e oltre 1 milione (1.045.464,40) di risorse della Provincia. Il Liceo Montale rientra nella costruzione dei nuovi edifici".

Nello specifico è in corso la gara di appalto per la costruzione del nuovo plesso scolastico, un immobile che avrà un piano terra, un primo e secondo piano per un totale di 30 spazi utilizzabili. Il progetto da appaltare è finanziato con un mutuo BEI (Banca Europea degli Investimenti) attivato per il tramite del Ministero istruzione di 7,5 milioni di euro. "La nuova scuola che andremo a realizzare punterà su concrete politiche di inclusione, per quanto concerne la messa a punto e la logistica dei nuovi spazi. Organizzeremo una presentazione pubblica del progetto coinvolgendo anche famiglie dei ragazzi, studentesse e studenti, nel pieno rispetto delle normative anticontagio, e in concomitanza con la posa in opera della prima pietra", conclude Angori.