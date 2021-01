Mascherine gratis agli abitanti: al via la distribuzione a Calci

Al via a Calci la seconda distribuzione di 5 mascherine a testa agli abitanti. Il Comune e la Protezione Civile Comunale hanno infatti acquistato un quantitativo di 100mila mascherine di tipo chirurgico standard che vengono gratuitamente distribuite ai cittadini a cadenza regolare. Da lunedì 18 gennaio fino a al giorno 3 febbraio 2021 compreso sarà possibile dunque ritirare i dispositivi di protezione individuale presso le tre attività economiche del paese che hanno avanzato la propria candidatura spontanea:

1) Parafarmacia La Certosa, via Vincente della Chiostra

2) La Bottega dei Sapori, via XX Settembre

3) Panetteria Bolognese Calci, via Roma

"Visto il perdurare dell’emergenza Covid-19 e le disposizioni normative che continuano ad imporre l’utilizzo della mascherina sia in luoghi al chiuso che all’aperto - commenta il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti - prosegue l'impegno del nostro Comune, in attesa di eventuali ulteriori forniture regionali, per garantire a tutti i cittadini il sicuro reperimento delle mascherine all'interno del nostro territorio".