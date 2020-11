Mascherine, dalla Regione ai Comuni non capoluogo: "Saranno gestite dai sindaci"

Dodici milioni di dispositivi per la protezione individuale dei cittadini, frutto di una fornitura delle scorse settimane, sono stati trasmessi ai sindaci dei Comuni non capoluogo della regione e saranno gli stessi primi cittadini a decidere come distribuire le mascherine. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha deciso di cambiare il sistema di distribuzione dei dispositivi di sicurezza: "In passato - ha commentato - erano utilizzati centri commerciali e farmacie; ora decideranno i sindaci, mi fido di loro".

La distribuzione delle mascherine ha avuto varie modalità nei mesi passati, dalle farmacie fino alle edicole, con nel tempo qualche malumore espresso dagli esercenti e disagi nei tempi di consegna ai richiedenti.