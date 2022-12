Massimiliano Angori confermato alla guida della provincia di Pisa

Massimiliano Angori eletto per il secondo mandato a presidente della provincia di Pisa: hanno votato il 33% degli aventi diritto, 27 Sindaci su 37 hanno confermato la fiducia nel rieletto presidente Angori. "Ringrazio tutti coloro, sindaci e consiglieri comunali, che in questa giornata prefestiva si sono recati al seggio per confermare la mia rielezione da presidente della provincia di Pisa" afferma Angori.

"Un percorso politico importante per il quale ringrazio la direzione e la segreteria del PD che ha sostenuto la mia ricandidatura con convinzione, sviluppando un costruttivo dialogo con gli amministratori e i sindaci del territorio. Percorso che abbiamo già proseguito nelle scorse settimane intavolando un Patto con i Territori che porteremo avanti in questo mandato, con un assiduo confronto con le varie zone del tessuto provinciale, come prima nostra priorità".