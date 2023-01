Massimo Carpinelli nominato direttore di Ego

E’ Massimo Carpinelli il nuovo direttore di Ego, l'Osservatorio Gravitazionale Europeo di Cascina, consorzio internazionale che ospita il rivelatore di onde gravitazionali Virgo, una delle tre antenne al mondo, e l’unica in Europa, in grado di osservare questi nuovi segnali cosmici, scoperti nel 2015.

Carpinelli, professore all’Università di Milano Bicocca e ricercatore associato all’Infn, ha cominciato ufficialmente questo mese il suo incarico, per cui era stato designato già a giugno 2022 dal Council di Ego, composto dai rappresentanti delle tre istituzioni scientifiche che lo finanziano: l’italiano Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il francese Centre National de la Recherche Scientifique (Cnrs) e l’olandese NWO-I, Netherlands Foundation of Scientific Research Institutes, rappresentato dal Laboratorio Nikhef. Il prof. Carpinelli succederà in questo ruolo a Stavros Katsanevas, direttore di Ego dal 2018 e purtroppo prematuramente scomparso a novembre 2022.

"Ringrazio il Council di Ego e sono onorato di poter intraprendere questo incarico in un momento così significativo per la nostra comunità", ha commentato Massimo Carpinelli: "I prossimi anni saranno, infatti, estremamente interessanti ma anche impegnativi: ci aspettiamo risultati considerevoli dai futuri run di presa dati dei nostri rivelatori, e ci attende il completamento degli upgrade di Advanced Virgo +. Lavorerò perché Ego rafforzi ulteriormente la sua dimensione internazionale, una dimensione insita nell’impresa scientifica legata alle onde gravitazionali, dall’intuizione visionaria di Adalberto Giazotto e Alain Brillet, alla scoperta delle onde gravitazionali, al premio Nobel, fino alla vera e propria rivoluzione scientifica che stiamo vivendo: l’avventura è appena iniziata".