Masterclass di pianoforte con Ottaviano Tenerani alla Scuola di musica Bonamici

Dopo il grande successo del primo incontro, è in arrivo il secondo appuntamento con il Maestro Ottaviano Tenerani, concertista di fama internazionale, riconosciuto dalla critica come uno dei musicisti più brillanti attivi nel campo delle esecuzioni storiche, con le masterclass alla Scuola di Musica 'G. Bonamici' di Pisa: sabato 10 e domenica 11 aprile.

Questa masterclass vedrà protagonista la musica di Mozart e Beethoven (programma libero). Sarà possibile partecipare a un singolo incontro o a uno per giornata come allievo effettivo, con lezioni individuali di 60 minuti in orario da concordare con la segreteria, oppure come uditore. Il corso mira a familiarizzare gli studenti con i repertori proposti e con i differenti aspetti del linguaggio tastieristico e con il suo sviluppo attraverso i secoli. Per meglio comprendere il repertorio saranno illustrate la vita e lo stile di compositori, la loro formazione musicale, i rapporti con i compositori coevi, l’ambiente culturale e politico, l’evoluzione stilistica delle loro opere.

Le lezioni si svolgeranno presso la sede della Scuola di musica Bonamici, in Via Cuoco 3 (località i Passi) a Pisa. Per informazioni e iscrizioni: segreteria della Scuola Bonamici 348 0414547 - segreteria@scuolabonamici.it e https://www.scuolabonamici.it/masterclass-con-il-m-tenerani-tre-incontri-con-il-pianoforte/; https://www.scuolabonamici.it/masterclass-con-ottaviano-tenerani-mozart-e-beethoven/.