Dal liceo 'Dini' a Bath per le Olimpiadi della matematica: il sogno di Matilde Iannaccone

Dallla quarta del liceo scientifico 'Ulisse Dini' all'Università di Bath, nel Regno Unito, per inseguire il sogno delle Olimpiadi. Matilde Iannaccone, studentessa dell'istituto pisano, è stata selezionata nella squadra che dall'11 al 22 luglio difenderà i colori dell'Italia nelle Olimpiadi internazionali della Matematica (IMO).

La partecipazione di Matilde alle IMO è un risultato eccezionale, fonte di orgoglio per la scuola pisana e per l'intera città. Le IMO sono infatti la più prestigiosa competizione matematica del mondo. Non è raro che i giovani partecipanti diventino

matematici di fama internazionale, e nomi leggendari della matematica recente (Maryam Mirzakhani, Terence Tao, Timothy Gowers, Grisha Perelman) hanno un passato da 'IMOisti'.

Ogni anno solo 6 studenti di ogni nazione hanno l'onore di rappresentare il proprio Paese in questa competizione, e la scelta viene fatta dopo una selezione accuratissima basata sui risultati di gare e di stage. Ed è significativo che era dal 1997 che uno studente di Pisa non partecipava alle IMO (l'ultimo pisano 'IMOista' è ora un noto professore di Analisi matematica dell'Università di Pisa).

Ed è forse ancora più importante sottolineare che Matilde Iannaccone è la prima ragazza dal 2013 a fare parte della squadra italiana delle IMO. Matilde ha interrotto una lista di 60 ragazzi e, soprattutto, la vulgata per cui solo gli uomini sono particolarmente dotati in matematica.