San Giuliano Terme, tornano a crescere i matrimoni: superato il dato pre-pandemia

Dopo il fisiologico calo portato dalla pandemia, tornano a crescere i matrimoni nel Comune di San Giuliano Terme. Dalle 57 del 2020 le celebrazioni sono passate alle 83 del 2021 (dati fino al 30 settembre), che salgono a 88 con le ulteriori 5 già fissate per le prossime settimane. Nel 2019, quindi l'ultimo anno di 'normalità', le cerimonie erano state 80 nell'arco dei dodici mesi. Nel dettaglio, sono stati 40 i matrimoni con almeno uno degli sposi residente a San Giuliano Terme e 43 su delega di altri comuni. Per le unioni civili si conta una celebrazione.

"Nel 2020 c'è stato un calo fisiologico delle celebrazioni - commenta il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio - attestate a 57 in totale. Conosciamo bene i danni che il Covid ha procurato anche in questo settore, oltre ad aver aumentato l'instabilità nella vita delle persone. Ma nel 2021 stiamo assistendo a una ripresa consistente del settore, forse inaspettata: al 30 settembre il numero dei matrimoni ha già superato quello complessivo del 2019, l'ultimo anno pre pandemia. Questo dato fa ben sperare anche per le categorie professionali che lavorano attorno ai matrimoni. Ringrazio gli uffici coinvolti per il loro lavoro e una cosa è certa: il nostro territorio è stupendo, per le ville storiche e per le bellezze naturali. Siamo molto felici che venga scelto da tante persone per un momento così importante delle loro vite".

Un matrimonio di domenica in villa costa 450 euro per i non residenti, 350 per i residenti (è sufficiente che lo sia solo uno dei due sposi). Per quanto riguarda la sala Niccolini al civico 25, il costo più alto per un non residente è pari a 270 euro per la domenica (180 per i residenti). La novità introdotta nel 2019 e che continua a essere attiva è la possibilità di sposarsi nell'ufficio del sindaco anche il pomeriggio di martedì e giovedì dalle 15 alle 16.