Matrimoni: a Vecchiano ci si può sposare al Castellaccio di Filettole

Una suggestiva cornice per i futuri sposi che scelgono di coronare la loro unione d'amore nel comune di Vecchiano: si tratta del Castellaccio di Filettole. C'è infatti l'accordo, come spiega il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori: "Nelle scorse settimane la nostra Giunta Comunale ha approvato una apposita delibera che definisce la convenzione tra il nostro Ente e la struttura filettolina, sulla scorta del progetto 'Matrimoni in Villa'. Sarà dunque possibile scegliere di unirsi in matrimonio anche in questa bellissima location del nostro territorio che essendo dimora storica risponde pienamente ai requisiti per diventare uno scenario che i nubendi possono scegliere, tra quelli che mette a disposizione il nostro Ente".

Tutte le informazioni, per chi fosse interessato, possono essere richieste all'ufficio Stato Civile del Comune di Vecchiano, email: demografici@comune.vecchiano. pisa.it, telefono 050/859606 - 050/859658 - 050/859632.