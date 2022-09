Matteo Dini contatta la famiglia: "Sto bene. Mi sono allontanato volontariamente"

Qualche telefonata, anche una videochiamata. Matteo Dini è vivo, sta bene ma non ha intenzione di ritornare (per il momento) a casa. Il 42enne aveva fatto perdere le sue tracce lunedì 12 settembre, dopo un ultimo contatto con la moglie. Dopo diversi tentativi andati a vuoto di riallacciare le comunicazioni, i familiari si erano rivolti alle forze dell'ordine per far scattare le procedure di ricerca per le persone scomparse.

Fortunatamente le indagini non sono dovute andare avanti troppo. Matteo nelle ultime ore si è fatto vivo più volte con la moglie, alla quale ha ribadito di essersi allontanato volontariamente da casa per motivi temporanei e strettamente personali. L'allarme quindi è rientrato, anche se la famiglia resta in attesa che il 42enne prenda la via del ritorno.