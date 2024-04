Morte del calciatore Mattia Giani: è il momento dell'ultimo saluto

Lacrime e dolore alla camera ardente di Mattia Giani, il calciatore 26enne morto in seguito al malore che lo ha colpito domenica scorso mentre stava giocando la partita del campionato di Eccellenza tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino, squadra in cui il giocatore militava. Dopo l'autopsia per cercare di far luce sulle cause che hanno portato alla morte (la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo), la salma è stata riconsegnata alla famiglia e da sabato mattina si trova nella Cappella della Divina Grazia a San Romano per permettere a parenti e amici l'ultimo saluto.

Lunedì mattina alle 10 si svolgeranno i funerali nella chiesa parrocchiale.



In occasione delle esequie il comune di San Miniato ha proclamato il lutto cittadino. "La morte di Mattia Giani ha sconvolto il mondo del calcio e addolorato tutta la Città di San Miniato - si legge in una nota - certa di interpretare un cordoglio genuino e profondo di tutta la comunità, l’amministrazione, durante i funerali che si celebreranno nel Santuario della Madonna di San Romano a Montopoli in Val d’Arno, lunedì 22 aprile alle ore 10, invita gli esercenti di Ponte a Egola e San Romano a tenere le saracinesche abbassate in segno di lutto. Inoltre, le bandiere del Palazzo Comunale saranno listate a lutto e, al Consiglio comunale del 23 aprile, sarà osservato un minuto di silenzio".

"Ciao Matti, fratellone mio - scrive via social il fratello Elia - sono giorni che cerco di scrivere di te ma ho paura di non essere in grado di esprimere ciò che sei stato. Lo sai.. non siamo mai stati di tante parole ma ci bastava uno sguardo per capirci. Sei stato dal primo giorno il mio esempio, con la tua umiltà, il tuo rispetto e la tua bontà. Per la nostra stessa passione che ci ha trasmesso babbo, non abbiamo vissuto la quotidianità di tutti i giorni ma siamo sempre stati uno la spalla dell’altro. Mi auguro di arrivare ad essere almeno la metà dell’uomo che sei stato, e di insegnare un giorno ai miei figli i tuoi stessi valori. Sono e sarò sempre orgoglioso di te. Adesso prendimi per mano e conduciamo questa nuova vita insieme. Ti voglio bene".