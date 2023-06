Copiare alla prova di maturità usando un cellulare. Era il piano di due maturandi del Liceo Buonarroti di Pisa, che il 22 giugno scorso, durante la prova di matematica, in aula sono stati trovati in possesso di un telefono che pare avesse sopra il compito risolto. Il caso è stato segnalato alla Procura della Repubblica, con lo smartphone in questione che è stato sequestrato. L'ipotesi di reato è quella art. 1 della l. 475 del 14/5/1925, recante 'Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignita' pubbliche'. La condotta è punita con la reclusione da tre mesi a un anno. Sul caso indaga la Polizia, per accertare l'esatta dinamica dei fatti e capire se e come ci sia stata comunicazione con l'esterno.