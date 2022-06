Maturità 2022, come è andata con il ritorno alla prima prova tradizionale: la parola agli studenti

Tracce vicine agli interessi degli studenti, sollievo e un pizzico (ma non troppa) di preoccupazione. E soprattutto tanta voglia di normalità, nonostante tutto. Dopo due anni di pandemia, che aveva "trasformato" l'esame di Stato in un maxi orale, si ritorna al "passato" con una maturità tradizionale: prove scritte più orale finale. Stamattina, mercoledì 23 giugno, la prima prova scritta di Italiano, con diverse tracce tra cui scegliere. Come è andata? Lo abbiamo chiesto ai maturandi di diverse scuole superiori pisane.