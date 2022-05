Mauro e Francesca, una vita per i libri e il sogno: "Aprire uno studio bibliografico fra le colline pisane"

Sei anni e mezzo di attività, anche se in realtà la passione per i libri, di tutti i tipi, parte da molto più lontano e accompagna Mauro e Francesca da una vita intera. Fiorentini, proprietari della libreria Mucho Mojo (l'unione dello spagnolo 'molto' e della parola africana 'mojo' che significa 'magia'), dopo i due anni di pandemia Mauro Falciani e Francesca Curradi hanno deciso di dare una svolta alla loro vita e alla professione di librai: "Basta con il locale nel capoluogo di regione. Vogliamo creare un collegamento più stretto con i nostri clienti, siamo stanchi delle distanze che il Covid ci ha imposto nell'ultimo periodo. Ci trasferiamo nelle colline pisane per creare uno studio bibliografico, nel quale dare libero sfogo a tutti i nostri progetti".

Specializzati in libri usati

Con il tempo Mauro e Francesca si sono focalizzati sulla compravendita di volumi usati, creando un vero e proprio tempio per tutti gli appassionati. "Nei nostri scaffali ospitiamo ogni genere - spiega Mauro - con pazienza e dedizione abbiamo ampliato la nostra offerta fino ad arrivare ai 23mila esemplari di oggi, ospitati negli scaffali in legno costruiti interamente a mano da Francesca. E' un vero orgoglio, perché nel corso degli anni siamo riusciti a entrare in possesso di edizioni limitate, volumi usciti ormai da tutti i cataloghi, libri che non vengono più ristampati. La cernita di questi tesori avviene in molteplici modi: donazioni, compravendita, annunci. Io e mia moglia Francesca ci divertiamo a svolgere l'attività di ricerca in tutta Italia".

All'interno di Mucho Mojo i due librai hanno ospitato interventi di autori, artisti, esperti, viaggiatori, cercando di proporre un filo conduttore che collegasse il pubblico alle emozioni custodite tra le pagine. "Poi purtroppo, come per tutto il mondo, la pandemia ha sconvolto le carte" commenta Mauro. "Siamo stati obbligati ad aumentare la distanza tra noi e i clienti - prosegue - e di conseguenza, per sopravvivere all'emergenza, abbiamo avviato il canale di vendita online. In particolare abbiamo riscontrato molto successo con la nostra pagina Facebook. Siamo riusciti a incontrare la curiosità e le attenzioni di molte persone e ci siamo ritrovati a spedire i volumi acquistati addirittura fuori dall'Europa. Il mercato dei libri usati è molto attivo e vitale. E così abbiamo preso una decisione coraggiosa".

Staccare la spina al negozio di Firenze per trasferire l'attività in una nuova struttura nelle colline pisane. Il progetto è in itinere, prima c'è da piazzare ancora una bella quantità di volumi e poi trovare la soluzione ideale per abbinare la vita privata alla sfera lavorativa. "Abbiamo visionato diverse alternative - continua Mauro - nei prossimi mesi definiremo il trasloco e avvieremo un nuovo capitolo della nostra avventura tra i libri usati. Il nostro sogno è realizzare uno studio bibliografico, nel quale il cliente può immergersi in un'esperienza totale tra i libri, gli incontri con gli autori, gli eventi con artisti nazionali e internazionali, le chiacchierate con viaggiatori che hanno conosciuto culture e mondi diversi dal nostro. Rimarrà ovviamente la possibilità di acquistare i volumi nel locale, così come il canale online. Il contesto migliore nel quale concretizzare questo progetto ci sembrano le colline pisane: il connubio perfetto tra natura e uomo, dove le emozioni suscitate dai libri possono sfiorare i profili morbidi dell'orizzonte".