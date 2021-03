Mauro Fanfani insegna fotografia all’Itis “A. Santucci” di Pomarance

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

All’interno del Progetto SEI (Scuola E Impresa) è stato organizzato in collaborazione con l’associazione dei fotografi di Pomarance un corso di Fotografia. Il corso che si è sviluppato in 8 ore ha visto la partecipazione attiva del presidente Mauro Fanfani che si è prestato per tutte le docenze. Il corso, che si è tenuto in presenza, ha permesso ai ragazzi di ricevere i cenni torici per poi iniziare subito a fare dei laboratori. Questo corso rientra in un progetto più complessivo di esecuzione di particolari survey in cui grazie alla fotografia si producono immagini utili sia per la reportistica ma anche per la modellazione 3D grazie alla fotogrammetria. Questo corso, insieme a quello di modellazione 3D e poi quello di fotogrammetria (da realizzare anche con uso di droni) servono per acquisire la abilità per poi poter fare il corso di modellazione veloce. Le competenze trasversali acquisite in questo percorso sono molteplici, della rappresentazione grafica di schemi ed oggetti (anche in 3D)