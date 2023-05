Medici di famiglia e pediatri: le novità in provincia di Pisa

Novità in arrivo tra i pediatri e medici di famiglia convenzionati nella provincia di Pisa. In particolare:



- nell’ambito di Casciana Terme Lari termina dal 21 maggio 2023 la convenzione della dottoressa Maria Cristina Martini. Dalla stessa data parte l’incarico provvisorio conferito alla dottoressa Lucia De Donno verso la quale sarà effettuato il passaggio automatico di tutti i pazienti;



- nell’ambito di Calci Vicopisano termina dal 25 maggio 2023 la convenzione del dottor Emilio Farano. Dalla stessa data parte l’incarico provvisorio conferito alla dottoressa Maria Carmela De Muto verso la quale sarà effettuato il passaggio automatico di tutti i pazienti;



- nell’ambito di Pontedera termina dal 31 maggio 2023 la convenzione del dottor Guido Ceccanti.



L'Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che è possibile scegliere medico o pediatra dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario. Al servizio on line si può accedere tramite:



- App Toscana Salute di Regione Toscana (scaricabile su Play Store o Apple Store)

- richiesta con form on-line all'indirizzo https://form.uslnordovest. toscana.it/index.php?option= com_chronoforms6&chronoform= cambio-medico

- Totem PuntoSI

- sul sito Open Toscana



Solo nell’impossibilità di utilizzare le modalità indicate è possibile rivolgersi agli sportelli con funzione di anagrafe sanitaria presenti nei distretti aziendali. Per effettuare la scelta è sufficiente che uno dei genitori si presenti al distretto con un documento d'identità, autocertificando i dati del figlio o, in caso di percorso telematico, allegando un documento d’identità.