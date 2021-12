Medici di famiglia preoccupati dalla variante Omicron: "Siamo gravati già da carichi di lavoro insostenibili"

La sezione pisana della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale teme un ingolfamento delle attività sanitarie dei propri iscritti, per ragioni strutturali e legate alla pandemia. Una situazione che diverrebbe insostenibile per i medici, tanto da richiamare la possibilità di un lockdown. Luca Puccetti, segretario Fimmg Pisa parla di "situazione insostenibile. In due anni il lavoro dei medici è quadruplicato ma siamo rimasti sempre soli e senza supporto. Ecco perché ora l’arrivo di Omicron preoccupa".

La prima critica è per il "piano delle Regioni che mira a togliere ai cittadini il loro medico di fiducia e a trasformare i medici di famiglia in burocrati ammassati in strutture centralizzate, prive di ogni prossimità. Dietro la cortina fumogena del PNRR - scrive l'associazione - si cela la volontà di eliminare una figura scomoda, in quanto indipendente dai condizionamenti di apparati burocratici, assicurazioni e gruppi finanziari. FIMMG Pisa ancora una volta torna a chiedere l’applicazione delle norme che prevedono di dotare gli ambulatori dei medici di medicina generale del supporto di personale infermieristico e di segreteria senza più rimandare a fantomatici accordi futuri e a fumose riorganizzazioni".

C'è poi l'arrivo della variante Omicron, con il lavoro dei medici di famiglia già carica di "tempesta di tamponi, visite, certificati, procedure burocratiche, due campagne vaccinali (Covid e influenza) da sostenere, pazienti Covid e pazienti cronici da monitorare e curare". E' la "straordinaria capacità di contagio" della variante che potrebbe "far lievitare il numero dei positivi e la percentuale di ospedalizzazioni e decessi, a prescindere dalla sua pericolosità. Per questo l'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) richiama i governi ad anticipare la dose booster a tre mesi ma anche a introdurre di nuovo misure molto ferree di contenimento non farmacologico".

In questo quadro, i medici di medicina generale sono "lasciati soli e per essi la prospettiva è di un ulteriore depotenziamento". Luca Puccetti commenta ancora: "Denigrare sistematicamente la Medicina generale, in modo provocatorio e grottesco, anche attraverso i media, non convincerà i cittadini a privarsi del loro medico di fiducia. Da due anni la medicina generale, senza alcun aiuto, ha fronteggiato la pandemia, annoverando molti caduti tra le sue fila". "Molti medici - analizza -stanno andando in pensione anticipatamente e pochissimi medici giovani accettano di intraprendere una professione che comporta compiti massacranti e mal retribuiti, preferendo la carriera specialistica. Non è più possibile rimandare a fantomatici accordi futuri e a fumose riorganizzazioni la dotazione di personale di segreteria ed infermieristico a supporto dell’attività dei medici di medicina generale. Siamo determinati ad agire con ogni mezzo lecito per continuare a garantire ai cittadini di potersi curare dal proprio medico di fiducia e ai medici di medicina generale di poter continuare ad operare in modo libero, con una organizzazione professionale idonea a fronteggiare compiti assistenziali sempre più impegnativi".