Paziente aggredisce dottoressa all'ospedale Santa Chiara

Ancora una dottoressa aggredita da un paziente all'ospedale Santa Chiara di Pisa, nel reparto Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Un episodio, quello avvenuto giovedì 8 giugno, che riporta alla mente il dramma della dottoressa Capovani, ferita a morte proprio all'uscita dal lavoro lo scorso aprile.



L'aggressore, un giovane italiano sempre in stato di agitazione, è stato bloccato dai poliziotti della Squadra Volanti intervenuti sul posto, per poi essere consegnato ai sanitari per essere sottoposto a TSO.



La dottoressa era stata colpita dalla persona con una manata sul braccio destro, dove tra l'altro aveva una stecca al pollice per una frattura pregressa, senza comunque riportare conseguenze di rilievo. Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Pisa, incaricata dall'Ufficio di Sorveglianza, ha notificato al giovane la proroga della misura di sicurezza della libertà vigilata, in quanto ritenuto socialmente pericoloso, con l’obbligo di permanenza presso la struttura psichiatrica e di sottoporsi alle cure dei sanitari.