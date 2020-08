Medico pisano è un'eccellenza esportata negli Usa: premiato dal Comune

Il Comune di Pisa ha consegnato oggi, 24 agosto, una pergamena di riconoscimento al medico pisano Fabio Sbrana, eccellenza pisana che ha esportato la propria professionalità negli Stati Uniti, dove ha contribuito alla fondazione di un importante centro di chirurgia robotica nello stato dell'Illinois.

La pergamena è stata fisicamente consegnata al nipote del chirurgo che vive a Pisa, mentre Sbrana era collegato in videoconferenza dagli Stati Uniti, dove vive con la sua famiglia. Sbrana ha ringraziato autorità, parenti e amici che si sono riuniti in Sala delle Baleari a Palazzo Gambacorti per partecipare alla cerimonia di consegna, a cui erano presenti l'assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini e il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai.