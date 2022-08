Melissa Nicolosi trionfa nella quarta tappa del concorso 'Un volto per fotomodella'

Melissa Nicolosi, 16 anni, si aggiudica la quarta tappa del concorso nazionale di bellezza 'Un Volto X Fotomodella', svoltasi al Bagno Europa a Tirrenia davanti ad un numeroso pubblico. Quest'anno l'8,9 e 10 settembre il concorso ternimerà con la Finale Nazionale al Porto di Pisa. "Per me è stata una vittoria del tutto inaspettata - dice Melissa dopo l'incoronazione - mi piace il mondo della moda, il mio obiettivo è ambire a lavorarci in un prossimo futuro, ma il mio sogno nel cassetto è diventare dottoressa".

La giovane modella pisana di San Piero a Grado ha preceduto nei voti della giuria Debora Sarti, 16 anni di Pisa eletta Miss Color Village, Costance Pezzi, 17 anni di Pisa, Miss Eleganza e Vittoria Nenè Picozzi, 14 anni di Prato, che si è aggiudicata la fascia di Miss Sorriso. Una serata ben condotta sul palco dal duo formato da Leonardo Ghelarducci e Elena Belli sotto le attente coreografie di SaraJo Mariotti con la sua scuola di portamento e bon ton, Anastacia Fashion e di Michele Ammanati, direttore organizzativo e responsabile del concorso per la Toscana. Non sono mancati i momenti di musica con la straordinaria voce di Elena Belli che ha animato oltremodo la serata di bellezza immortalata dal fotografo Paolo Catucci. Le ragazze sono state giudicate da una giuria di personaggi del mondo della moda, del giornalismo e dello spettacolo quali: Helen Romanova, stilista internazionale e Madrina della Giuria, Silvia Soldateschi ex Miss Bagno La Pace, Angela Vannucci associazione Mani Attive e Antonio Tognoli, direttore di Pisanews.