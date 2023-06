Un melograno per ricordare le vittime delle tragedie del mare

'Un melograno per Cutro'. E' stato piantato ieri pomeriggio, 21 giugno, nel parco fluviale a La Rotta a Pontedera, per ricordare idealmente tutte le vittime delle tragedie del mare avvenute durante le migrazioni. Una iniziativa inserita nel programma della 'Giornata del Rifugiato' in Valdera, che ha visto anche lo svolgimento, al Circolo Arci 'Il Botteghino', della serata Stop Rumours per dire no a pregiudizi e discriminazioni.

"Un albero di melograno è stato piantumato presso il Parco della Fornace di La Rotta, per ricordare le tante persone che perdono la vita in cerca di un futuro migliore", ha spiegato l'assessore comunale alla cooperazione internazionale e ai diritti di cittadinanza Carla Cocilova. "La serata è poi proseguita al Circolo Il Botteghino, dove i giovanissimi e le giovanissime partecipanti al progetto Diversamente hanno organizzato una serata di lettura e musica per dire Stop ai Pregiudizi". Oltre cento le persone presenti all'iniziativa.