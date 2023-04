In vista del Primo Maggio, anche a Calci è stato piantato un 'Melograno per la vita', un melograno per non dimenticare l’orrore di chi ha perso la vita per migrare. “Sono nato in memoria delle tante vite perse nella speranza di un futuro migliore. Basta morti durante le migrazioni”, si legge nella targa a fianco del nuovo albero, messo a dimora nell’area verde nei pressi della rotatoria Teresa Mattei, a La Gabella.

Un gesto simbolico per esprimere solidarietà, vicinanza e impegno di accoglienza diffusa e umana di fronte alla continue tragedie di cui è teatro il nostro Mediterraneo. Un gesto simbolico affinché sia scongiurato che altre innocenti vite si spezzino. Un’occasione di pensieri e parole comuni, di fratellanza e sorellanza e di impegno delle istituzioni per affermare il valore supremo della vita. Un gesto concreto in risposta all’appello lanciato da Donne insieme per la pace, Cgil, Anpi, Arci e Lega ambiente della Toscana attraverso l’Anci.