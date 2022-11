Memorial Masi: una camminata non competitiva nel ricordo di Saverio

Si rinnova l’appuntamento con il Memorial Saverio Masi, che giunge così alla sua XVIª edizione. La manifestazione, che unisce la beneficenza alla commemorazione, è organizzata dal comitato Saverio Masi e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa, e consisterà in una camminata non competitiva aperta a tutti.



Quest’anno la scelta dell’ente a cui donare il ricavato della giornata è ricaduta sull’Associazione Autismo Pisa, nata nel 2011 per creare una rete di aiuto ai genitori di bambini, ragazzi e adulti con sindrome dello spettro autistico. Il totale dei fondi devoluti risulterà dalla somma tra le quote di iscrizione alla camminata e la vendita dei calendari dei VVF. Si terrà anche una lotteria che vedrà l’assegnazione dei premi al termine della manifestazione.



Il percorso della camminata di questa edizione sarà reso speciale dalla collaborazione con ATI Mura di Pisa che ha concesso i tratti di mura percorribili dai partecipanti individuando due punti d’accesso: il primo dalla Torre di Legno in Piazza del Rosso, il secondo - che faciliterà l’accesso a persone con difficoltà di deambulazione e sedia a rotelle - da Piazza delle Gondole.



"Ritengo importante la collaborazione con le Mura di Pisa perché è un riconoscimento dello spirito di socialità con cui noi colleghi ricordiamo Saverio, sia organizzando questa iniziativa che nelle altre numerose occasioni" dichiara Alessandro Martelli, presidente del Comitato Saverio Masi.



La partenza in gruppi scaglionati è prevista per le 9:30 di domenica 27 novembre dalla sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa: sarà qui che i partecipanti faranno ritorno dopo aver percorso, a scelta, 6 km o 12 km. Nel primo caso, la camminata arriverà fino in Piazza dei Miracoli; per chi invece sceglierà il percorso lungo, i chilometri aggiuntivi saranno quelli percorsi dal ricongiungimento sul Viale delle Piagge.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della giornata saranno presenti, oltre agli operatori del comando, l’ANVVF di Pisa che presiederà il punto di ristoro e un’ambulanza della Misericordia di Calci.

È possibile iscriversi alla camminata, che ha una quota di iscrizione di 5 euro, recandosi presso il negozio Redrunning sul Lungarno Galilei, oppure presso uno dei due stand che verranno allestiti sabato 26 novembre al Carrefour e al Centro Commerciale Pisanova. Questi ultimi, insieme al Comune di Pisa, hanno dato patrocinio all’evento. Sarà infine possibile iscriversi la mattina stessa, presentandosi dalle 8 alle 9 al punto di ritrovo.