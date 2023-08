Menecuro festival | Cura rigenerazione sostenibilità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il 9 e 10 settembre a Calci si terrà la prima edizione di una due giorni di attività 100% incentrate sul tema della cura e della rigenerazione del territorio. Dibattiti, passeggiate, musica, laboratori per scoprire le iniziative per prendersi cura in modo collettivo del territorio e dei suoi abitanti. È questo il programma che hanno preparato per il 9 e il 10 settembre a Calci un gruppo di giovani donne legate da una radicale quanto testarda passione per la sostenibilità. “Sostenibilità non è sinonimo di ambiente, ma di cura”. Ecco cosa ha spinto le organizzatrici, supportate dalla giunta comunale e dalle associazioni locali. “MeNeCuro è uno spazio collettivo per chi si vuole opporre al me ne frego”. Cura come antidoto all’indifferenza, e rigenerazione come contrario di sfruttamento, di sovraconsumo e di degrado. Cura e rigenerazione come pratiche di una sostenibilità radicale, a tutto tondo, che non si limita al calcolo dell’impatto ambientale delle nostre azioni ma guarda oltre, alle relazioni umane e uomo-natura.



“Vogliamo offrire uno spazio dove riconoscere la nostra reciproca dipendenza, coltivare la gratitudine per l’esistente e ispirarci ai mille modi per organizzare il vivere insieme in modo più sostenibile e giusto”. Dopo gli incendi che hanno devastato i Monti Pisani e la recente tragedia consumatasi nel Mediterraneo, si tratta di una sfida quanto mai grande e attuale. Tra gli ospiti: Francesco Gesualdi, allievo di Don Milani diventato pioniere del consumo critico e attivista per i diritti umani, la professoressa di giurisprudenza dell’università di Firenze Maria Luisa Vallauri, il gruppo di musica pisana Demiurga e molto altro! Il festival MeNeCuro è organizzato con CESVOT, Arci La Luna Ripiena, il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa (Calci), con il patrocinio e contributo del Comune di Calci, e la sponsorship di Arte & Ricami e la pizzeria Zio Tony. Diverse associazioni ed iniziative del territorio collaborano alle attività del festival tra cui lo Sportello di Agroecologia di Calci, la Compagnia di Calci, la Comunità del Bosco e molte altre.



Per informazioni, contattare menecuro@outlook.com o visitare il sitoweb (menecuro.wixsite.com/menecuro) o la pagina Instagram /Facebook @menecurofestival.