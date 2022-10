Mensa gratuita alla scuola dell'infanzia di Calcinaia per i bambini di famiglie in difficoltà

Mensa gratis per molti bambini delle scuole dell'infanzia statali e paritarie presenti sul territorio del Comune di Calcinaia. E' questo il risultato finale dell'accordo messo in campo dall’Amministrazione Comunale e dalla Fondazione Banca di Fornacette Onlus. Si rinnova quindi l’impegno della fondazione dell’istituto di credito fornacettese a fianco delle famiglie del territorio: confermato un contributo per sollevare dalle spese per la refezione scolastica i nuclei familiari con un Isee inferiore ai 6mila euro, garantendo ai loro piccoli la fruizione gratuita del servizio mensa.

A siglare questo importante accordo nella mattina di martedì 18 ottobre, il sindaco del Comune di Calcinaia Cristiano Alderigi e la Presidente della Fondazione Banca di Pisa e Fornacette, Marilena Barsotti. "Siamo grati alla Fondazione della Banca di Pisa e Fornacette per aver deciso di continuare a fianco dell’amministrazione questo importante percorso - dice Alderigi - il contributo messo a disposizione dall'istituto ha infatti un consistente valore sociale, oltre che economico: permetterà ad nuclei familiari in situazioni di difficoltà di aver garantito l’accesso al servizio di refezione scolastica per i propri bambini che frequentano le scuole dell’infanzia del Comune di Calcinaia statali e paritarie, Coccapani, Caduti in Guerra e Baby Birba". Le famiglie interessate saranno contattate e informate dell’opportunità che potranno accettare compilando la documentazione che sarà loro presentata.