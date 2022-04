A Cascina arriva Meraki, il furgone della didattica

‘Meraki’, il furgone itinerante della didattica, torna a Cascina e raddoppia la sua presenza visto il successo dell'anno scorso. L'attività si svolgerà pertanto in due luoghi diversi del territorio: il martedì a Casciavola (viale 2 Giugno, angolo via Novella) e il giovedì a San Frediano (piazza Guido Rossa), in orario 16-18. Il progetto partirà il 12 aprile e si protrarrà fino al 30 giugno rivolgendosi a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.



Il furgone della didattica Meraki è una proposta della Cooperativa Sociale Arnera, realizzata in collaborazione con la Società della Salute Zona Pisana e alcune amministrazioni comunali tra cui quella di Cascina. Completamente gratuito e all’aperto, il servizio proponeLe attività, che sono organizzate nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, sono opportunamente divise per fasce d’età. L’accesso è consentito ai soli iscritti: per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 340.9729901 e iscriversi al servizio. In questo modo i bambini e gli adolescenti potranno passare due ore con il personale della cooperativa ed essere aiutati nei compiti o fare le attività proposte. Il tutto con l’obiettivo principale della socialità.Meraki, furgone della didattica, arriva negli spazi comunali pieno di tavoli, sedie, mascherine e gel igienizzante, ma anche giochi e materiale di didattica inclusiva, che permette agli educatori di allestire postazioni di doposcuola e lavorare a piccoli gruppi con bambini e adolescenti.