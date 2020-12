Tornano i mercati straordinari in via Paparelli: le disposizioni per la viabilità

Tornano i mercati straordinari natalizi in via Paparelli: l’appuntamento è per domenica 13 dicembre, domenica 20 dicembre e domenica 27 dicembre.

Per permettere il regolare svolgimento dei mercati nei giorni di svolgimento del mercato (13/20/27 dicembre) la Polizia Municipale di Pisa ha istituito alcune modifiche provvisorie alla viabilità. In particolare dalle ore 7 fino al termine del mercato e alla conseguente pulizia della strada (comunque non oltre le ore 19) nell’area parcheggio adibita al mercato di via Paparelli sarà vietato sia circolare che sostare.